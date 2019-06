Na primorski avtocesti je zastoj pred zaporo med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru, potovalni čas se po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za 45 do 50 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj pred zaporo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 15 do 20 minut, na podravski avtocesti pa med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med izvozom Kranj - vzhod in počivališčem Povodje, pot se podaljša za nekaj več kot pol ure.

V Katoliški cerkvi namreč danes obeležujejo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi oz. telovo, ki je med drugim v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan. Ker bodo imeli mnogi podaljšan konec tedna, se to pozna tudi na slovenskih cestah.

Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer vozila za izstop iz države čakajo dve uri in pol.

Danes popoldne pričakujejo tudi povečano število tovornih vozil pred prehodi z Avstrijo. Močno povečan promet v obratni smeri pričakujejo v nedeljo popoldne.