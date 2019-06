Voznikom osebnih vozil, ki se po Štajerski avtocesti vozijo proti Ljubljani, na prometnoinformacijskem centru priporočajo obvoz po vzporedni cesti med Krtino in Šentjakobom. Na primorski avtocesti pred zaporo pred priključkom Kozina proti Ljubljani je nastal zastoj, dolg od 2 do 2,5 kilometra. Enako dolga je kolona pred priključkom Senožeče proti Ljubljani.

Pred predorom Karavanke je v smeri proti Sloveniji zaprta avstrijska avtocesta zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je nastal tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Kolona vozil je trenutno dolga tri kilometre.

Zastoje beležijo še na vipavski hitri cesti skozi delovno zaporo med Vipavo in Nanosom proti Razdrtem. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Metlika in Gruškovje.

Na prometno-informacijskem centru sicer voznike opozarjajo, da je mogoče danes pričakovati več tovornih vozil na avtocestah med Italijo in Madžarsko ter pred prehodi z Avstrijo. V obratno smer pa večje zgostitve pričakujejo predvsem v nedeljo popoldne.

Ker je ta konec tedna obarvan praznično, v četrtek so praznik obeleževali v Avstriji, večjem delu Nemčije, Švici, na Poljskem in Hrvaškem, v torek pa Slovenci z dela prostim dnevom praznujemo dan državnosti, državni praznik pa imajo tudi Hrvatje, je na avtocestah pričakovati večjo gnečo. Za ponedeljek in sredo napovedujejo povečano število tovornih vozil na avtocestah.

Danes lahko dodatno težave na cestah povzročajo krajevne nevihte.