Gorenjski policisti opozarjajo na nadvse nevarno početje voznikov, ki se ob neurju, kakršno je bilo tudi včeraj popoldne, na avtocesti ustavljajo pod nadvozi.

Tako kot v prejšnjih dneh so se tudi v sredo vozniki na avtocesti ustavljali zaradi neurja s točo. V zelo kratkem času je popoldan zato nastal daljši zastoj proti Radovljici, prometni policisti v tistem trenutku sploh niso mogli priti skozi ta zastoj do prvih udeležencev v tej koloni, da bi pospešili promet in ukrepali proti tistim, ki so ga povzročili.

»Opozarjamo, da je egoizem posameznikov, ki jih bolj skrbi vozilo kot varnost udeležencev, zelo nevarno početje. Avtocesta je zelo specifična, ker so hitrosti višje in na njej velja prepoved vsesplošnega ustavljanja. V primeru naleta v stoječe vozilo na avtocesti lahko upravičeno pričakujemo zelo hude posledice,« je dejal Bojan Kos s policijske uprave Kranj.

Globa je 300 evrov

Policisti ponujajo nekaj nasvetov, ki naj jih vozniki upoštevajo v primeru močnejših nalivov. Prilagoditi je treba hitrost, čim prej zapeljati na počivališče, priporočljivo je spremljanje vremenskih napovedi. »Vozniki naj v neurju prilagodijo svojo hitrost in jo zaradi varnosti seveda zmanjšajo. Če jo zmanjšajo za več kot polovico od dovoljene, morajo obvezno vklopiti vse štiri smernike. Priporočljivo je, da smernike zaradi varnosti vklopijo že prej in jih uporabijo v kombinaciji z meglenkami (če jih imajo), da bodo voznikom, ki pripeljejo od zadaj, še bolj vidni. Ta svetila naj vklopijo takoj, ko začnejo zmanjševati hitrost, in ne šele, ko so jo že zmanjšali. Če so vozniki opozorjeni na neurje, avtocesto lahko zapustijo ali ustavijo na katerem od počivališč. Čeprav tudi na drugih cestah ni dovoljeno ustavljanje vsevprek, je nevarnost vendarle manjša, ker so hitrosti nižje in je več mest, kjer se voznik lahko varno ustavi. Intenziteta neviht in geografske lokacije so običajno napovedane vnaprej, zato je priporočljivo spremljati aktualne napovedi – tudi prek aplikacij, ki voznike lahko opozorijo na nevarnost,« je dodatno razložil Bojan Kos in če ne zaleže nič drugega, pojasnil še, da je globa za nepravilno ustavljanje na avtocesti 300 evrov.