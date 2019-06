Argentina kot nekoč Jugoslavija

Če katera nogometna reprezentanca v teh časih po mučnosti spominja na nekdanjo Jugoslavijo, je to Argentina. Tudi pri reprezentanci rajnke države se je ves čas čakalo na čudež. Na obrat, ki bi igro naredil smiselno. Argentinci na ta obrat čakajo, odkar za reprezentanco igra Lionel Messi. Odgovor, v čem je problem, je lahko dala zadnja tekma na Copa Americi, ko so morali loviti gol zaostanka za Paragvajem in smo končno lahko videli, kako je argentinske igralce popadla doslej izostajajoča borbenost. Nenadoma je začel igrati preostanek ekipe, kar je vidno sprostilo tudi Messija. Oziroma, izkazalo se je, da ima na preostanek ekipe bistveno večji vpliv Sergia Agüero. Bolj govori isti jezik z ostalimi od Messija. Argentina, če se bo uvrstila v nadaljevanje tekmovanja, tako ostaja med favoriti za naslov. Ob Braziliji. Ostale ekipe, vključno z Japonsko in Katarjem, ki pričakovano mešata štrene, so malenkost šibkejše. Azijcem pa južnoameriški sodniki tudi slabše sodijo. Ekvador je pokazal najmanj, medtem ko je njegov sobotni tekmec Čile v prvi tekmi visoko premagal Japonce, a je Ueda zgrešil tri izrazite priložnosti. Na tekmi z Urugvajem je potem v napadu igral drug japonski dvojec in v torkovi tekmi z Ekvadorjem se splača staviti na Japonce.