Zadnji krog torej. Začnimo v Domžalah, kjer se bodo gotovi prvaki spopadli z zanesljivo tretjimi gostitelji. Edini večji motiv je, da Luka Zahović postane prvi strelec lige. Kar bi mu bilo lažje, če bo ob sebi imel prvo postavo, obenem pa Maribor v četrtek čaka finale pokala, kar je za klub bržkone pomembnejše od strelskega naslova. Zato vseeno lahko pričakujemo alternativno postavo. Dvojni znak na Domžale za kvoto 1,60 se zdi dobra kombinacija smelosti in zadržanosti, kar pa nasprotuje nadvse mamljivi stavi na zmago Maribora s točno golom razlike, vredni 4,00. Pač po svoji pameti. V drugi tekmi se soočata zadnjeuvrščena Krško in Gorica. Že 29. maja in 2. junija Gorico čakajo kvalifikacije za obstanek v prvi ligi, Krško pa je idealen sparing partner, zato 2,30 na zmago Gorice. O ničemer ne bo odločala niti tekma v Velenju med razigranim Rudarjem in Triglavom, ki se mu pozna, da si lahko oddahne, ker je obstal v ligi. Po drugi strani bo Rudar poskusil pred domačim občinstvom potrditi soliden vtis, ki ga je naredil v zadnjem delu prvenstva po zamenjavi trenerja. Vse navaja na to, da v tej tekmi goli ne bi smeli izostati, obenem pa se zdi povsem utemeljena 2,70 vredna stava na zmago domačih z več kot golom razlike.

A pozor. Višje kvote tičijo v 3,95 za vodstvo gostov po prvem polčasu oziroma v stavah na polčas/konec. Sproščeno bi moralo biti tudi v Kidričevem, kamor gre Olimpija in kjer med višjimi kvotami pozornost zbuja 2,36 na to, da bo Aluminij zadel prvi. Najpomembnejša tekma zadnjega kola bo v Murski Soboti, kjer se bosta za četrto mesto in evropsko vozovnico spopadla Mura in Celje. Z zmago bi Celje postalo četrto, remi pelje v Evropo Muro. Lahko pričakujemo napade Celja, Mura pa tudi ni ekipa s karakterjem za defenzivo. Sploh ne doma in v zadnjem kolu pred domačim občinstvom. Oba gol za 1,80 in remi za kvoto 3,00.