Čeferinova rokica

Finale nogometne lige prvakov naj bi bila evropska klubska tekma vseh tekem, zato se tokrat posvetimo zgolj njej. Medtem ko Srbi oziroma privrženci Crvene zvezde v teh dneh poudarjajo, da je finalist Liverpool v Beogradu zgubil z 2:0, Slovenci svojo soudeleženost v dogodku lahko iščemo drugje. Eno je Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, pod katerim je bil uveden sistem VAR. Kar pa ni edina novost, za katero stoji. Morda celo bolj nesporen napredek je naš človek uvedel pri podeljevanju kolajn na zaključni ceremoniji. Obesiti medaljo okoli 44 igralskih glav (plus oba trenerja) je kar zalogaj, sploh če se moraš kot podeljevalec za vsako medaljo obrniti okoli svoje osi, da jo vzameš s pladnja poleg ali za seboj. Po desetletjih takšne prakse raznih podeljevalcev si je Čeferin omislil asistenta, ki mu izza hrbta podaja medalje v roko, s katero on na slepo seže nazaj. Čeferinova rokica, se že reče potezi. S tem je postopek podeljevanja medalj bistveno optimiziran, saj podeljevalec ne izgublja več časa za obračanje. Domislica za v učbenike. Druga domačijska navezava na veliki dogodek bi bila pa povezana s trenerjem Tottenhama, Mauriciem Pochettinom. Človek je v dveh tekmah septembra 2000 igral proti Olimpiji, ki je v prvi zmagala z 2:1, medtem ko je bila druga tekma pri izidu 2:0 za Espanyol v 85. minuti prekinjena zaradi dežja. In Espanyol je šel dalje. Kot dodatna urbana legenda velja, da je Ermin Raković na tisti tekmi prav Pochettinu porinil žogo med noge. Dovolj trivialnosti.