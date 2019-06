Juan Martin del Potro ima številne oboževalce po vsem svetu. Ima unikaten pristop k igri, ki ga večina obožuje. Med njimi številne teniške legende, z najboljšo Slovenko vseh časov Mimo Jaušovec na čelu. Ljubitelji Argentinca so navajeni, da so njegove igre posebne tudi zato, ker je imel v zadnjih desetih letih ogromno poškodb, po katerih se je dolgo časa vračal. Skupni imenovalec je bil, da se je praviloma vselej vrnil med najboljše na svetu.

V Londonu so ljubitelji Juana Martina del Potra znova doživeli šok. V dvoboju prvega kroga turnirja na travi proti Denisu Šapovalovu v Queensu si je poškodoval koleno. Tekmo proti Kanadčanu je sicer uspešno pripeljal do cilja, naslednji dan pa je predal dvoboj Špancu Felicianu Lopezu. Dejal je, da je obnovil poškodbo kolena ter da mora na operacijo. Zaradi podobne poškodbe je bil odsoten od lani do letošnjega februarja, ko je do nove poškodbe odigral le pet turnirjev. Pred tem je bil večkrat več mesecev odsoten zaradi štirih poškodb zapestja.

Žarek upanja pred vrhuncem sezone na travi je v Londonu posijal za Aljaža Bedeneta. Najboljši slovenski igralec je na turnirju Quuens dobil oba dvoboja v kvalifikacijah, na glavnem turnirju pa je bil v prvem krogu boljši od Avstralca Alexa De Minaurja, 26. igralca sveta. Ljubljančan je sicer v drugem krogu priznal premoč Kanadčanu Milošu Raoniću (18.), a je prikazal igro, na kateri lahko gradi do vrhunca sezone na travi. Znano je, da se bo Bedene po njej vrnil na pesek, saj bo julija tekmoval na največjem hrvaškem turnirju v Umagu, avgusta pa se bo pripravljal na OP ZDA v Portorožu, kjer bo na trdi podlagi nastopil na največjem slovenskem turnirju. S tremi zmagami v Londonu ima Bedene pozitivno razmerje zmag in porazov v tej sezoni na travi, potem ko ga je poleg Raonića v Hertogenboschu premagal še Francoz Richard Gasquet.

Kilometrino na travi si je na Majorki, kjer se na Wimbledon pripravlja Rafael Nadal, nabirala Kaja Juvan. Ljubljančanka je vzela skalp nekdanji finalistki Wimbledona 29-letni Nemki Sabini Lisicki, preden je morala na glavnem turnirju priznati premoč Tunizijki Ons Jabeur. Za zdaj kaže dobro, da bo Kaja Juvan v ponedeljek na svetovni lestvici znova dosegla najvišjo uvrstitev v karieri. Na turnirju v Eastbournu je včeraj v kvalifikacijah nastopila Polona Hercog. Mariborčanka, sicer tretja nosilka, je bila po uri in pol s 7:5, 6:4 boljša od Švicarke Jil Belen Teichmann. Blaž Rola pa nadaljuje uspešne nastope na peščenem turnirju svetovnega izziva v Bratislavi. Ptujčan je bil včeraj s 7:6 (2), 6:4 boljši od Egipčana Mohameda Safwata in se bo danes v polfinalu pomeril z Madžarom Attilo Balaszom.