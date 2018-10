Drugih sprememb med prvo deseterico ni bilo, je pa veliko pridobil Hrvat Borna Ćorić, ki se je s finalom turnirja v Šanghaju z 19. prebil na 13. mesto. Če Srb in Hrvat vneto napredujeta, pa to ne velja za najboljše Slovence na čelu z Aljažem Bedenetom. Ljubljančan je izgubil še šest mest in je zdaj 72. igralec sveta. Za dva mesti je nazadoval Blaž Kavčič, zdaj 232., Blaž Rola je izgubil štiri mesta in je 249.

* Lestvica (15. oktober 2018): 1. (1) Rafael Nadal (Špa) 7660 2. (3) Novak Đoković (Srb) 7445 3. (2) Roger Federer (Švi) 6260 4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5860 5. (5) Alexander Zverev (Nem) 5025 6. (6) Marin Čilić (Hrv) 4185 7. (7) Dominic Thiem (Avt) 3825 8. (9) Kevin Anderson (JAR) 3775 9. (8) Grigor Dimitrov (Bol) 3440 10. (10) John Isner (ZDA) 3290 ... 72. (66) Aljaž Bedene (Slo) 760 232.(230) Blaž Kavčič (Slo) 247 249.(245) Blaž Rola (Slo) 217 513.(516) Nik Razboršek (Slo) 65 688.(684) Tom Kočevar Dešman (Slo) 35