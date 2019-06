Nogometna zveza Slovenije (NZS) je včeraj na Brdu pri Kranju s podelitvijo priznanj potegnila črto pod minulo sezono, žreb parov pa je bil uvodno dejanje v novo. V največji in najbogatejši slovenski panožni zvezi so ponosni, da je slovensko nogometno prvenstvo najbolj gledano in obiskano športno tekmovanje v Slovenji. »Upam, da bo nova sezona vsaj tako dobra, kot je bila minula. Kakovost napreduje, zanimanje za ligo raste,« je poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović.

Jokić ni prinesel sreče Olimpiji Žreb je odločil, da se bosta že v prvem krogu v ljubljanskem mestnem derbiju pomerila novinec med prvoligaši Bravo in Olimpija. »Mi bomo domače tekme igrali ob petkih na stadionu v Šiški. Urnik bomo seveda prilagodili nastopom slovenskih klubov v Evropi. Tekme, ki jih bo policija ocenila za varnostno tvegane, bomo igrali v Stožicah. Za nastopanje v prvi ligi nismo kupili še niti enega igralca. Kader bo enak, kot si je izbojeval napredovanje v prvo ligo, ker si igralci to zaslužijo. Na posojo bo iz Maribora prišel Aljoša Matko, najboljši strelec mladinske lige. Plač ne bomo poviševali in če bo kdo dobil boljšo ponudbo, lahko odide. Napredovanje v prvo ligo nas je prehitelo in tudi izpad v drugo ligo ne bo tragedija,« je poudaril častni predsednik Brava Darko Klarič. Kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić, ki se je zelo dobro znašel v vlogi žrebalca, Olimpiji ni prinesel sreče, saj jo čaka peklenski julij. Ob nastopih v kvalifikacijah za ligo Evropa (tekmi z Rigasom bosta 11. julija v Ljubljani in 18. julija v Latviji) jih na domači sceni čakajo trije derbiji zapored. Po mestnem ljubljanskem derbiju z Bravom (13. julija) v gosteh bodo v drugem krogu (20. julija) v derbiju Ljubljanske kotline gostili Domžale, ki so vedno najbolj motivirane prav za to tekmo, v tretjem (27. julija) pa gostovali v Ljudskem vrtu na večnem derbiju pri Mariboru. Preostali trije veliki slovenski derbiji bodo 28. septembra v Stožicah, 7. decembra v Ljudskem vrtu in 4. aprila Stožicah. Olimpija je trenutno na pripravah v Kranjski Gori. Odločilno besedo pri izbiri okrepitev izmed igralcev, ki so na preizkušnji, ima trener Safet Hadžić. Olimpija najbolj išče izkušenega centralnega branilca. Prvi kandidat je nekdanji slovenski reprezentant, 32-letni Jeseničan Miral Samardžić, ki je nazadnje igral v Rusiji, a je težava v tem, da so v Ljubljani zaradi krčenja stroškov znižali plače. Želijo se okrepiti s kakovostnim napadalcem, a so vse manjše možnosti, da bi Ufa v Ljubljano posodila argentinskega Slovenca Andreja Vombergarja, ki se v Rusiji ni najbolje znašel.

Veliko drugoligašev želi v prvo ligo Maribor bo obrambo naslova začel s tekmo s Triglavom, predsednik kluba Drago Cotar pa je domov odnesel dve priznanji. Lovoriko za naslov prvaka in za najboljšega strelca lige, saj Luka Zahović (18 golov) zaradi priprav ni dopotoval na Gorenjsko. »Tudi v novi sezoni bomo napadli obe lovoriki, saj tekmujemo s ciljem, da bi zmagovali in bili prvi. Spremljamo in preučujemo tudi konkurenco, saj brez tega ni možno zmagovati,« je povedal Drago Cotar. Priznanja za najbolj športno obnašanje v ligi so prejeli Celje, Aluminij in Rudar. Obeta se razburljivo drugoligaško tekmovanje, saj imajo velike ambicije izpadli prvilogaš Gorica, novinec v drugi ligi Koper (okrepil naj bil se z Daretom Vršičem), Nafta, Radomlje, Drava… Priznanja za dosežke v lanski sezoni so prejeli Bravo za naslov prvaka, Brda, Bravo in Krka za najbolj športne ekipe ter 23-letni Anel Hajrić (Radomlje) za najboljšega strelca lige (35 golov).