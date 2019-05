Zadnji, 30. krog tekmovanja v drugi slovenski ligi je bil okrnjen, saj vodilni Bravo ni odigral tekme z zadnjeuvrščenim Ankaranom, ker Primorci sploh niso dopotovali v Ljubljano. Ankaran je danes dopoldne pisno obvestil Nogometno zvezo Slovenije, da nima dovolj igralcev za igranje tekme, zato je vodja tekmovanja tekmo registriral s 3:0 za klub iz Spodnje Šiške. Bravo je tako že danes opoldne, slabih pet ur pred začetkom tekme, postal prvak druge lige in se uvrstil v prvo ligo, kar pomeni, da ima Ljubljana po desetih letih znova dva prvoligaša. Pred desetimi leti sta bila prvoligaša Olimpija kot novinec in Interblock, za katerega je bila to zadnja sezona v prvi ligi.

NK Bravo je bil ustanovljen leta 2006, idejni voda projekta, ki so ga začeli z najmlajšimi selekcijami, pa Darko Klarič. Leta 2013 je začel nastopati tudi v članski konkurenci v ligi MNZ Ljubljana, leta 2015 se je uvrstil v tretjo ligo, 2017 v drugo in v dveh sezonah pod vodstvom trenerja Dejana Grabiča napredoval v prvo. Drugo mesto v ligi je osvojil Tabor iz Sežane, ki bo v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo igral z Gorico, ki je v prvi ligi končala na devetem mestu.

Iz lige sta izpadla Ankaran, ki bo verjetno kot klub celo mrknil z nogometne scene, in ljubljanska Ilirija. Danes so namreč Brežice premagale Beltince s 5:0, Ilirija pa je z enakim izidom izgubila na gostovanju v Lendavi. Prvi strelec lige je postal napadalec Radomelj Anel Hajrić s 35 zadetki.

2. SNL, 30. krog, Vitanest – Bilje 3:1 (2:0) – Strelci: 1:0 Oyewusi (17), 2:0 Puhalić (45), 2:1 Marcius (51/11 m), 3:1 Žižmond (76/11 m). Igrišče v Biljah, gledalcev 300, sodnik: Perić.

Bravo – Ankaran Hrvati 3:0 b.b.

Brežice Terme Čatež – Beltinci 5:0 (3:0) – Strelci: 1:0 Božič (13), 2:0 Vidović (35), 3:0 Duvnjak (45), 4:0 Duvnjak (64), 5:0 Vidović (76). Stadion Brežice, gledalcev 425, sodnik: Tkalčič.

Fužinar Vzajemci – Drava Dakinda Ptuj 2:0 (1:0) – Strelca: 1:0 Fasvald (6), 2:0 Dodlek (55). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 400, sodnik: Bukovec

CherryBox24 Tabor Sežana – Krka 0:2 (0:1) – Strelec: 0:1 Potokar (38), 0:2 Potokar (52). Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 350, sodnik: Balažič.

Nafta 1903 – Ilirija 1911 5:0 (2:0) – Strelci: 1:0 Oštrek (12), 2:0 Bizjak (40), 3:0 Bizjak (67/11 m), 3:0 Oštrek (71), 5:0 Bizjak (90). Športni park Lendava, gledalcev 350, sodnik: Vivod.

Roltek Dob – Kalcer Radomlje 3:3 (0:2) – Strelci: 0:1 Hajrić (11), 0:2 Hajrić (15), 0:3 Zabukovnik (52), 1:3 Kunstelj (77), 2:3 Kunstelj (81/11 m), 3:3 Zenković (85). Športni park Dob, gledalcev 400, sodnik: Podgoršek.

Rogaška – Jadran Dejani 3:0 (1:0) – Strelci: 1:0 Firer (36/11 m), 2:0 Neskić (67), 3:0 Firer (84/11 m). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodnik: Lacković.