Glede na rezultate v spomladanskem delu, ko so v 13 krogih nanizali kar 12 zmag in izgubili le enkrat, se zdi, da Ljubljančanom prvo mesto in uvrstitev v prvo ligo ne more uiti. Še toliko bolj, ker se bodo pomerili proti zadnjeuvrščeni ekipi lige. Usoda moštva Vlada Badžima je namreč zapečatena, saj se izpadu v tretjo ligo ne more več izogniti.

»Na tekmo se pripravljamo popolnoma osredotočeni. Velika past je, da nas širša javnost že vidi v prvi ligi, a v klubu vemo, da sta v nedeljo možna dva scenarija. Zlati je uvrstitev v prvo ligo, srebrni, ki nikakor ni črni, pa dodatne kvalifikacije z Gorico. Uspehu smo tako blizu, da ne smemo ničesar prepustiti naključju, zato se na obračun pripravljamo maksimalno,« pred jutrišnjim obračunom 30. kroga druge slovenske nogometne lige z Ankaranom pravi trener Brava Dejan Grabić.

Bravu za osvojitev prvega mesta zadostuje že remi, za nameček pa bo imel precej lažjo nalogo od najbližjega zasledovalca Tabora Sežane. Drugouvrščena zasedba tekmovanja, ki ima na računu tri točke manj od Brava, bo namreč jutri gostila četrtouvrščeno Krko. »Čaka nas še zadnja domača tekma s Krko, potem pa priprava na nasprotnika. Ekipo moramo najprej osvežiti, saj so igralci že precej utrujeni. Pred nami je naporen ritem, saj je prva kvalifikacijska tekma na sporedu že v sredo, 29. maja,« se je z osvojitvijo drugega mesta očitno že sprijaznil trener Tabora Andrej Razdrh.

2. SNL, zadnji, 30. krog, jutri, ob 17. uri: Tabor Sežna – Krka, Nafta – Ilirija, Dob – Radomlje, Rogaška – Jadran Dekani, Bilje – Brda, Brežice Terme Čatež – Beltinci, Fužinar – Drava Ptuj, Bravo – Ankaran Hrvatini.