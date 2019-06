Požarna varnost: Nevidna roka trga in pomanjkljiva statistika

V zadnjih letih so javnost vznemirili številni požari, še posebno tisti v podjetjih, ki se ukvarjajo z odpadki. Ali je različnih vrst požarov res več kot nekoč, je težko oceniti, kajti statistika ni dovolj natančna, da bi to lahko trdili. Toda več strokovnjakov ocenjuje, da imamo zagotovo več požarov v poslopjih, v katerih so skladiščeni odpadki. Nekateri menijo, da je tako tudi zaradi zakonodaje, ki požarno varnost vse bolj prepušča trgu. Okoljsko ministrstvo obljublja spremembo zakonodaje.