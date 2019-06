Incident se je zgodil v vasi Sambirejo blizu mesta Binjai, ki leži kakih 70 kilometrov zahodno od prestolnice province Severna Sumatra Medan.

Tiskovna agencija Antara je poročala, da so v tovarni večinoma delale ženske in da so nekatere na delo s seboj pripeljale svoje otroke. Požar naj bi povzročila eksplozija plinske bombe, žrtve pa niso mogle zbežati, ker so bile v prostoru zaklenjene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na fotografijah je videti zoglenela trupla, ki so ležala drugo na drugem. Identifikacija žrtev je zato težavna. Požar so medtem že pogasili.

V Indoneziji so požari pogosti, saj varnostne standarde redko spoštujejo. Leta 2017 je v požaru v tovarni pirotehničnih sredstev umrlo najmanj 46 ljudi, več deset je bilo ranjenih.