Poskusi oživljanja so bili neuspešni, strel v glavo iz neposredne bližine je bil zanj usoden. Prejšnjo nedeljo je policija v Kasslu aretirala 45- letnega Stephana E., sledi njegove DNK so preiskovalci našli na kraju kaznivega dejanja. Osumljeni izhaja iz skrajno desne scene in je imel po informacijah tednika Spiegel stike z neonacisti iz militantne skupine Combat 18, katere pripadniki so v preteklosti trgovali z orožjem in pisali navodila za sestavo bomb. Omenjena skupina je bila poleg tega v navezavi z mrežo Blood&Honour, ki je pomagala neonacistični teroristični skupini NSU (Nationalsozialistische Untergrund). Slednja je med leti 2000 in 2007 ubila devet v Nemčiji živečih tujcev in eno policistko, zagrešila tri bombne napade in več ropov. Stephen E. je prvič pristal v zaporu že kot 20-letnik, leta 1993 je nastavil cevno bombo v azilni dom v kraju Hohenstein Steckenroth, kasneje je bil zaradi nasilnih dejanj obsojen še šestkrat. Komisija deželnega parlamenta, ki je preiskovala delovanje neonacistične skupine NSU in ob tem pregledala regionalno neonacistično sceno, ga je uvrstila med »nasilne desne skrajneže«. Walter Lübcke se je skrajni desnici »zameril« jeseni leta 2015, ko je na protestu proti sprejemnemu centru za begunce v kraju Lohfelden dejal, da »skupno življenje v Nemčiji temelji na krščanskih vrednotah, tudi na tej, da je treba pomagati ljudem v stiski«, ter dodal, da kdor teh vrednot ne deli in se z njimi ne strinja, lahko državo tudi zapusti. Ta njegova izjava in tudi kasnejša njegova pokončna drža v zvezi z begunskim vprašanjem sta sprožili plaz sovražnega govora, pa tudi konkretnih groženj s smrtjo. Državno tožilstvo je Lübckejev umor opredelilo kot politični atentat, več indicev pa kaže, da je imel storilec pomagače.