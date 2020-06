Nemčijo je lani junija pretresel umor priljubljenega lokalnega politika Lübckeja na terasi njegove hiše v kraju Wolfhagen blizu mesta Kassel. Povod za umor naj bi bila jeza zaradi beguncev in migrantov, ki jim je politik ponudil zatočišče. Tožilstvo je aprila 46-letnega Ernsta uradno obtožilo umora, Hartmanna pa pomoči pri umoru, saj mu je domnevno pomagal pri nakupu orožja in z njim vadil streljanje.

Tožilstvo je danes dejalo, da sta se obtožena udeležila govora umorjenega politika jeseni 2015, v katerem je slednji zagovarjal begunce. Potem je začel Stephan Ernst svojo jezo do tujcev projecirati na Lübckeja. Dodatno so jezo okrepili islamistični napadi. Od leta 2016 do 2018 je vadil uporabo strelnega orožja s soobtoženim Markusom Hartmannom, skupaj sta se udeleževala tudi demonstracij desničarskih skrajnežev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni obtoženi, 46-letni Stephan Ernst je sprva priznal umor politika, nato je priznanje preklical.

Potem ko je Ernst preklical priznanja, sedaj očita soobtoženemu, da sta bila tisto noč skupaj in da je v resnici on ubil Lübckeja. Domnevno ga je ustrelil pomotoma. Preiskovalci mu sicer ne verjamejo in trdijo, da je bil Ernst sam na prizorišču zločina.

Med preiskavo je tožilstvo dodatno obtožilo Ernsta še poskusa umora, ker naj bi leta 2016 zabodel iraškega prosilca za azil.

Ob začetku sojenja so odvetniki Ernsta zaprosili za preložitev zaslišanja zaradi grožnje, ki jo predstavlja pandemija covida-19. Obenem so se pritožili zaradi domnevne pristranskosti sodnika.

Zaradi varnostnih ukrepov ob pandemiji na sodišču veljajo določene omejitve, zato so se številni novinarji že v ponedeljek zvečer zbrali pred sodiščem, da bi si zagotovili vstop v dvorano.