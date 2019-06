Vodilo dela zavoda V-oglje je pridobivanje in širjenje specifičnih znanj predvsem na področju keramike ter povezovanje različnih vej umetnosti. Na simpoziju poleg keramikov, kiparjev in slikarjev sodelujejo še fotografi. Vsako leto sodeluje tudi livarska delavnica Livartis iz Volavelj. Pomen simpozija je že od začetka prepoznala tudi Občina Šenčur, ki zavod V-oglje vsa leta podpira.

Na razstavi v Domu Ivana Cankarja na Vrhniki se predstavljajo člani zavoda V-oglje. Ifigenija Simonović, lončarka, pesnica in pisateljica, tudi predsednica PEN Slovenije. Njene posode so poslikane s tako specifičnim, njej lastnim izrazom, da so prepoznavne in vedno močno izrazne. Sapana Gandharb je s svojimi deli najbolj prepoznavna po pticah, a se tokrat predstavlja malo drugače. Njena dela so vedno natančno izdelana in nosijo simbolno vrednost. Nikolaj Mašukov, slikar in kipar z izjemnim znanjem, ki v vsakem trenutku navdušuje s tehnično zahtevnimi deli, ki imajo globoko izrazno moč. Je tudi član Zveze ruskih umetnikov. Ivan Skubin je uveljavljen keramik tako doma kot po svetu. Njegova dela so izjemna in navdušujoča. Predstavlja se z večjimi skulpturami. Niko Zupan se še vedno navdušuje nad tehniko golega rakuja, ki jo izvaja na kamnih, že odkar si je ogledal razstavo slovenskih starovercev. Barba Štembergar Zupan se predstavlja s trinožniki, ki jih izdeluje zadnja leta. Tokrat jih je izdelala iz bele gline, jim dodala specifično glazuro, da je prikazala želen kontrast.

Predstavljeni so tudi uveljavljeni umetniki – keramiki iz tujine: A. Cuneyt Er, Cigdem Onder Er iz Turčije, Anna Malicka Zamorska iz Poljske, Martin Mindermann in Martin McWilliam iz Nemčije, Edita Rydhag iz Švedske, Steve Mattison iz Velike Britanije, Shamai Sam Gibsh iz Izraela, Rolando Giovaninni iz Italije, Kirsi Kivivirta iz Finske, Jon Pacini in T. Robert Pacini iz ZDA.

Sedemletno sodelovanje s fotografom in profesorjem Arnejem Hodaličem je obrodilo obsežno zbirko umetniških fotografij umetnikov keramikov, ki so sodelovali na Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje. Zato so na tokratni razstavi sodobne keramike vključeni tudi vsi fotografi, ki so na priporočilo Arneja Hodaliča sodelovali v tem projektu. Mitja Ličar je s svojim izjemnim delom presenetil in postavil zelo visoke standarde svojim naslednikom. Naslednji je presenetil in navdušil Borut Bor Sluga. Kreativno in tehnično zahtevno sta se portretov lotila Katja Bidovec in Arne Hodalič. Anže Vrabl je umetnike fotografiral v naravi, zelo svojstven pristop je izkazala tudi Tilyen Mucik. Claudi Sovre Mikelj pa je s svojo izvirnostjo vrednost nastalih portretov povzdignil v ateljeju, ki ga je nasledil od svojega deda. Lansko leto je s svojim pristopom in idejo fotografirala Ajda Zupan. Zavod V-oglje tokrat prvič predstavlja vse fotografe hkrati, s po tremi portreti.

Čudovita razstava pušča močne vtise, saj izbrana dela prikazujejo izjemna tehnična znanja avtorjev in njihove različne pristope pri obdelavi gline in oblikovanju končnih podob. Zagotovo je razstava vredna obiska. (ktm)