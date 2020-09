V galeriji MO Kranj pa se še do 4. septembra predstavlja 16 avtorjev keramičnih stvaritev in 9 fotografov, ki so doslej spremljali in ovekovečili njihovo delo. Zavod V-oglje sta leta 2006 ustanovila Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan. »Oh ti lepi spomini. Tisto, kar je že daleč, se zdi še tako blizu. In ker je bilo veliko lepega, ni česa pozabiti, a vseh vtisov in izkušenj se je nabralo za knjigo in ne le za nekaj misli,« je že ob lanskem simpoziju zavzdihnila vodja Zavoda Barba.

V petnajstih letih so namreč organizirali številne razstave doma in po Evropi, izobraževanja, izmenjave uglednih umetnikov z vsega sveta, organizirali tematske strokovne dogodke, izdali knjigi Govor gline in Poezija čopiča, brošuro Slovenski izrazi v keramiki in lončarstvu in še številne druge publikacije, organizirali festival keramike v Radovljici, predstavili slovensko sodobno keramiko v Keramik Museum v Berlinu 2015 in v Barceloni 2016, predstavili nemško sodobno keramiko v Sloveniji in že leta 2007 postavili prvo in edino stalno zbirko umetniške keramike v Sloveniji v Muzeju občine Šenčur, katere posebnost je, da so vsa razstavljena dela nastala v Sloveniji. Še posebej pa so ponosni, da je bil Zavod V-oglje kot center keramike leta 2011 sprejet v elitno svetovno združenje International Academy of Ceramics (AIC/IAC) s sedežem v Ženevi – kot prvi slovenski predstavnik. Do zdaj je na simpozijih sodelovalo 228 umetnikov, keramikov, fotografov in likovnih kritikov iz 30 držav.

»Dobro poznano in visoko cenjeno žarišče umetniške keramike – Zavod V-oglje v Šenčurju – je preprosto čudovit in navdihujoč kraj,« je ob 15-letnici simpozijev zapisala Monika Gass, umetnica, umetnostna zgodovinarka, nekdaj direktorica Keramikmuseum Westerwald, kuratorka, pisateljica, vodja seminarjev TONraum, revije Neue Keramik/New Ceramics in članica uprave AIC/IAC – Ženeva. »Iskrena predanost, odlična organizacija, profesionalnost in globoka ljubezen do keramike se kaže tudi v previdni izbiri mednarodnih umetnikov,« je še pohvalila prizadevanja Barbe in Nika. In zaključila: »Kot član AIC/IAC v Ženevi, v sodelovanju pri mednarodnih razstavah in dogodkih, je Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje ključen del svetovne keramične družine.«

A glej ga zlomka! Domači birokratski uradniki na ministrstvu za kulturo Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje še vedno vrednotijo kot »dogodek lokalnega značaja«. Razumi, kdor more… Zato se Zavod V-oglje niti ne udeležuje več razpisov ministrstva za kulturo za finančno pomoč pri organizaciji dela. So pa zato toliko bolj hvaležni drugim ustanovam, sorodnikom in prijateljem, ki jim stojijo ob strani pri uveljavljanju umetniške keramike doma in po svetu.

V tem času sta se Barba in Niko povezala še s podjetjem Livartis, d. o. o. oziroma z družino Kamšek, kjer lahko udeleženci simpozija vsakokrat izdelajo manjšo skulpturo v bronu. Tudi sodelovanje s fotografom, izrednim profesorjem in urednikom fotografije National Geographic Slovenija Arnejem Hodaličem, je postalo tradicionalno. Na njegovo priporočilo vsako leto izbrani mladi fotograf izdela portrete udeleženih umetnikov, ki jih razstavijo skupaj s keramičnimi deli na letni pregledni razstavi. Letošnja bo odprla vrata v Muzeju občine Šenčur, ki je prva razumela prizadevanja Zavoda V-oglje, v začetku oktobra.

»Štirinajstdnevno druženje ob delu je izjemna priložnost za učenje in izmenjavo mnenj. Udeležencem in gostom ponuja odlične pogoje za delo, odgovore na vprašanja, ki nastajajo pri načrtovanju in delu z glino. Dragoceni so tudi večerni klepeti in stkane vezi, ki ostanejo. Dodane vrednosti simpozija so prepletanje in povezovanje znanj, reševanje problemov in iskanje novih izzivov. Izmenjave strokovnih mnenj in izkušenj dajejo možnost promoviranja keramike kot umetniške zvrsti, dajejo prostor, kjer se razumsko mišljenje prepleta z duhovnostjo in inovativnostjo posameznika, kjer umetnik lahko svobodno oblikuje in izraža svoja občutenja in videnja. Veliko zadovoljstvo je, da z delom nenehno rastemo,« ostaja optimistična Barba Štembergar Zupan. (ktm)