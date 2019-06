Seveda so tu solate, ki so super kot priloga, so pa tu tudi solate, ki so odličen samostojen obrok. A le, če jih pametno sestavite. Potrebujete nekaj beljakovin, nekaj ogljikovih hidratov, nekaj pravih maščob in še nekaj same zelenjave. In še najpomembnejše: pravi preliv. Nikoli, nikoli, nikoli ne podcenjujte pravega preliva. Če je ta nezanimiv, je tudi celotna solata nezanimiva. Pravi solatni preliv vsebuje nekaj maščob, nekaj kisline, sol in dodatke v obliki začimb, dišavnic in drugih malenkosti. Današnja solata ima vse našteto!

Da vam bo priprava še enostavnejša, pa še nekaj dejstev o tej solati za s seboj:

- Namesto motovilca lahko uporabite tudi katero drugo solato, na primer rukolo.

- Namesto bučnih semen lahko uporabite tudi katere koli druge oreščke.

- Namesto fete lahko uporabite tudi mocarelo.

Solato lahko, kot že pravi naslov, pripravite vnaprej in odnesete s seboj v službo, šolo, izlet, piknik … Ker je preliv na dnu kozarca, se zelenje – v našem primeru motovilec – ne namaka v prelivu in je posledično bolj svež. V prelivu se namakajo le artičoke in čičerika, ki pa jim v marinadi ni nič hudega, saj tam pridobivajo na okusu.

Seveda pa ni nujno, da to solato jeste le na poti. Pripravite si jo lahko tudi doma. Če jo pripravljate vnaprej, priporočamo, da preliv hranite ločeno, saj tako zelenje ne bo namočeno in posledično ne bo pocasto.

Ta solata je predvsem zaradi čičerike in fete dokaj nasitna in če poleg pojeste še kos (polnozrnatega) kruha, bo lakota potrkala na vrata šele čez tri ure.

Preden pa pogledate video priprave in pogledate sestavine, pa si poglejte še povezavo še do ene solata za s seboj. Ta solata za s seboj s stročjim fižolom, koruzo, mocarelo in gorčičnim prelivom je čudovita!

Za še lažjo predstavo, si poglejte video priprave.

Dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!