Trump je politiko EU po poročanju francoske tiskovne agencije AFP primerjal s politiko Kitajske, s katero se je zapletel v trgovinsko vojno. "Mario Draghi je napovedal, da bi lahko sledilo več stimulativnih ukrepov, kar je takoj povzročilo padec evra v primerjavi z dolarjem. S tem EU nepošteno lažje konkurira ZDA," je bil kritičen in dodal, da se EU podobno kot Kitajska in druge države takšnih praks nekaznovano poslužuje že več let.

Trgi so se na Draghijeve komentarje, da nadaljnje zniževanje ključnih obrestnih mer ostaja del morebitnih ukrepov ECB za soočenje s slabšimi gospodarskimi obeti in nizko inflacijo, odzvali z rastjo. Vrednost evra se je medtem znižala za 0,3 odstotka na 1,12 dolarja, poroča AFP.

Svet ECB je sicer že minuli teden v luči nizke inflacije in šibkih gospodarskih obetov med drugim podaljšal pričakovano obdobje rekordno nizkih obrestnih mer v območju evra. Če je do zdaj napovedoval, da bodo na sedanjih ravneh ostale "vsaj čez konec leta 2019", je po novem njegova dikcija "vsaj čez prvo polovico leta 2020".