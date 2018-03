Svet Evropske centralne banke (ECB) še naprej vztraja pri stališču, da bodo obrestne mere na sedanji ravni ostale daljše obdobje in precej dlje, kot bodo trajali nakupi vrednostnih papirjev.

Glede programa odkupovanja obveznic pa v svoji izjavi vztraja, da bo ta v nekoliko zmanjšanem obsegu mesečnih nakupov v vrednosti največ 30 milijard evrov trajal najmanj do septembra oz. tako dolgo, dokler ne presodi, da se je gibanje inflacije vzdržno približalo inflacijskemu cilju malenkost pod dvema odstotkoma.

Če bodo obeti postali manj ugodni ali če bodo finančne razmere postale neskladne z nadaljnjim napredkom pri vzdržnem približevanju inflacije ciljni ravni, pa je svet pripravljen povečati velikost programa ali njegovo trajanje.

Pred sejo so se pojavljala ugibanja, ali bi svet ECB lahko posegel v to besedilo in s tem nakazal hitrejši umik iz programa, to pa se je tudi zgodilo. Če je še januarja osrednji organ denarne politike v območju evra zapisal, da je pripravljen povečati velikost programa ali njegovo trajanje, če bodo obeti postali manj ugodni ali če bodo finančne razmere postale neskladne z nadaljnjim napredkom pri vzdržnem približevanju inflacije ciljni ravni, je zdaj ta del v sporočilu po seji sveta prvič po decembru 2016 izpustil.