Toda za zdaj je dogovor o umiritvi trgovinskih napetosti pozitivno odmeval na borzah. Zaznati je bilo večje zanimanje vlagateljev, prav tako se je okrepila vrednost delnice večine evropskih avtomobilskih proizvajalcev. Pozitivni, a vendarle nekoliko zadržani odzivi, da sta EU in ZDA stopili korak nazaj od polne trgovinske vojne, so prihajali tudi iz politike.

Peter Altmaier, nemški minister za gospodarstvo, je denimo še najbolj entuziastično dogovor pozdravil kot dobro novico za svetovno gospodarstvo, saj lahko prepreči trgovinsko vojno in reši na milijone delovnih mest. Nekoliko previdnejši je bil francoski gospodarski minister Bruno Le Maire, ki je menil, da mora vsakršni prihodnji trgovinski sporazum z ZDA temeljiti na recipročnosti, ob čemer pa je treba iz njega izvzeti kmetijstvo. Mario Draghi, šef evropske centralne banke, je dogovor iz Bele hiše označil kot znak, da vendarle obstaja pripravljenost za multilateralna pogajanja o trgovinskih vprašanjih.

“We met today...to launch a new phase in the relationship between the U.S. & the EU – a phase of close friendship, of strong trade relations in which both of us will win, of working better together for global security & prosperity, & of fighting jointly against terrorism.” @POTUSpic.twitter.com/WvV41tIsxh