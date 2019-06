Na spletni strani gaytravelcroatia.net je mogoče izvedeti podrobnosti o nekaterih turističnih krajih na Hrvaškem, ki ponujajo namestitve in plaže za geje, kot tudi o lokalnih turističnih vodnikih v Zagrebu, Splitu in Zadru.

Priporočajo različne restavracije in klube ter omogočajo pripravo individualiziranih turističnih potovanj, kar lahko vključuje najem jaht, helikopterjev ali določenih avtomobilov, zasebne koncerte, in celo podrobnosti, kot so vrsta vode v hladilniku ali blagovna znamka posteljnine.