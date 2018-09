377. člen indijskega kazenskega zakonika, ki so ga leta 1861 uveljavili britanski oblastniki Indije, je prepovedoval "mesene odnose, ki so v nasprotju z zakoni narave". Aktivisti so se od 90. let minulega stoletja borili za odpravo te prepovedi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doživeli so več sodnih porazov - do danes, ko je odločitev vrhovnega sodišča sprožila pravo praznovanje med lezbijkami, geji, biseksualci in transeksualci v tej ogromni državi.

Višje sodišče v New Delhiju je sicer leta 2009 dekriminaliziralo spolne odnose med homoseksualci, a je nato vrhovno sodišče leta 2014 po pritožbi verskih skupin zanje znova uvedlo sankcije.

Glede na uradne podatke je bilo pod 377. členom kazenskega zakonika v letu 2016 registriranih 2187 primerov »nenaravnih kaznivih dejanj"«. Sedem ljudi so obsodili in 16 oprostili.

Homoseksualni odnosi so sicer v konservativni Indiji še vedno precejšen tabu, predvsem na ruralnih območjih, kjer je homofobija vsesplošno razširjena.