»Odločitev sodišča predstavlja mejnik v razburljivem novem obdobju sprejemanja, ki bi moral navdihniti druge afriške države, naj sledijo zgledu,« je dejala namestnica direktorja južnoafriške podružnice Amnesty International Muleya Mwananyanda.

Sodišče je sprejelo odločitev, potem ko je lokalna nevladna organizacija za pravice LGBT Legabibo v marcu posredovala zahtevo za oceno ustavnosti delov kazenskega zakonika, ki kriminalizirajo nenaravne prestopke in nespodobne prakse.

»To je neverjetna odločitev, ki bo spremenila življenja,« je ocenila vodja Legabibo Anna Mmolai-Chalmers. Ob tem pa je opozorila, da čeprav je to korak naprej, še ne popravi vseh napak, ki so jih storili proti posameznim članom skupnosti LGBTI.

Bocvana je zadnja v vrsti držav, ki so dekriminalizirale istospolne odnose. Med drugim so to v Angoli storili januarja, na Sejšelih leta 2016 in v Mozambiku leta 2015. Še vedno pa istospolni odnosi ostajajo kaznivo dejanje v 29 državah Afrike, nedavno je to potrdilo sodišče v Keniji, opozarja Amnesty International.