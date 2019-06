»Danes smo vam prinesli nekaj megle iz Ljubljane,« se pozdravimo z Jožetom Mežnarjem, nekdanjim dolgoletnim gospodarjem koče na planini Razor. »Ah, prav nič niste krivi, že od jutra vztraja, ko pa prav nič ne piha, da bi jo razkadilo,« dobrovoljno odvrne, nakar se ponovno loti dela, ki ga v koči nikoli ne zmanjka. A tudi na tak, bolj kisel dan, kot se je še našel v začetku junija, planino obiščejo domači in tuji planinci. Snega tu okoli že nekaj časa ni več, ko bodo čez nekaj dni sem prignali živino, pa bo planina povsem oživela. Poletna planinska sezona se namreč počasi začenja tudi v visokogorju, koča na planini Razor pa je od začetka junija odprta vse dni v tednu in tako bo do jeseni.

Zelo lepa pisarna

»Zdaj se začenja in prihodnje tri mesece bomo ves čas v koči,« pove Andraž Drešček, novi oskrbnik na koči na planini Razor. Življenje v koči namreč zahteva drugačen ritem dela kot v dolini, a ta Andražu ustreza. »Iz doline se morda zdi vse bolj romantično, kot je v resnici. A vstanemo ob pol sedmih in delavnik traja do desete zvečer, seveda z vmesnimi nihanji, včasih je več, drugič manj dela, kar je največkrat odvisno od vremena in posledično obiska ljudi. Meni tak ritem ustreza in rečem lahko le, da imam zelo lepo pisarno,« se nasmeje Andraž, ki je končal študij upravne organizacije v Ljubljani in turizma na Bledu, v življenju pa počel marsikaj. Bil je reševalec iz vode, učitelj plavanja, turistični vodnik, pozimi uči smučanje na smučišču Cerkno, delal je v turističnoinformacijskem centru v Tolminu, obenem je tudi navdušen gorski tekač.

»Zame so hribi odklop od hitrega tempa v dolini. V hribih so namreč že ljudje drugačni, sprostijo se in običajno se jim ne mudi. So neki pobeg, zato najbolj uživam v hribih maja in oktobra, kadar seveda hodim zase. Ko pa sem v službi, je najbolj luštno julija in avgusta, ko pridejo ljudje in postane delo zelo razgibano,« pravi.

V teh dneh je obiskalo planino Razor že precej tujcev, saj je dolina Soče med njimi zelo priljubljena. Nič nenavadnega torej ni, če boste v teh koncih srečali Belgijce, Nizozemce, Madžare, vse alpske narode pa tudi Američane. »Ko pridejo na planino nižinski narodi, kot so Nizozemci in Madžari, so povsem očarani nad to pokrajino,« reče Andraž.

Le kdo ne bi bil, okoliški hribi so poraščeni z bujnim zelenjem, do koder seže oko, za kočo pa se dviguje greben Tolminsko-Bohinjskih gora, ki jih domačini poznajo tudi po imenu Peči. Planine tod okoli še vedno živijo, flora in favna sta pestra, pod Tolminskim Migovcem poteka najdaljši jamski sistem v Sloveniji, ki meri 42 kilometrov, razgledi segajo od daljnih alpskih tritisočakov do bližnjega Jadrana, vse to pač mora očarati. Okoli koče se kot osamelci mogočno dvigajo tudi bukve, ki dajejo planini Razor svojevrsten videz. Da ne gre za čisto navadne bukve, pove tudi Jože Mežnar, s katerim opazujemo s soncem obsijane Tolminske Ravne, ujete med tema drevesoma. »Te bukve so zaščitene, so simbol planine Razor,« doda.