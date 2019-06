Pobudniki današnjega zbora gradbenih inženirjev stanovski organizaciji očitajo, da jih ni zaščitila pri sprejemanju nove gradbene zakonodaje. Še več. Vodstvo Inženirske zbornice Slovenije (IZS) naj bi delovalo celo proti njim.

Rezultat tega je po oceni razočaranih inženirjev diskriminatorna zakonodaja, ki delu članstva jemlje že pridobljene pravice. O odvzemu statusa pooblaščeni inženir okoli 1300 članom zbornice, ki smejo na trgu nastopati le še kot nadzorni inženirji oziroma vodje del (ker niso pridobili pravice do projektiranja), smo v Dnevniku že pisali. A je spornih določil še več. Mednje gradbeni inženirji prištevajo tudi pogojevanje zaposlitve za polni delovni čas, ki jim po njihovem omejuje pravico do inženirskega dela.

Po novi zakonodaji lahko naloge s področja pooblaščenih inženirjev praviloma opravljajo le še podjetja, ki za polni delovni čas zaposlujejo vsaj enega pooblaščenega inženirja oziroma imajo ti v lasti najmanj polovico družbe, ali pa je eden od pooblaščenih inženirjev hkrati poslovodni organ. Po starem je zadoščal najem zunanjega sodelavca z ustreznimi pooblastili, zaradi česar so kot inženirski biroji lahko delovala tudi povsem neusposobljena podjetja. »Regulacija je bila neustrezna, transparentne tržne konkurence med usposobljenimi in neusposobljenimi izvajalci ni bilo, zato se v Sloveniji soočamo z nizko kakovostjo gradenj, neracionalnim vodenjem investicij ter nezadovoljstvom potrošnikov in uporabnikov zaradi neizpolnjenih pričakovanj,« so v prid novi zakonodaji zapisali v IZS.