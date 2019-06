Preden se osredotočimo na letošnjo zasedbo 26. dirke po Sloveniji, je treba opozoriti na traso. V več pogledih je drugačna, kar bo vplivalo na potek, taktiko in celotni ritem dirke. Napetost se bo stopnjevala do sobote, ko bo na sporedu kraljevska etapa Nova Gorica–Ajdovščina. Sekunde se bodo seštevale že prej. Ni vožnje na čas. Nobena izmed petih etap se ne konča v klanec, ki običajno velikokrat dobro predvidi in potem tudi zakoliči končni vrstni red v skupnem seštevku. To se ni zgodilo že od leta 2002, ko je bil, tako kot bo letos znova, cilj najtežje etape čez Predmejo pri Ajdovščini. Lani so imeli cilj v klanec le na Celjski grad (zmagovalec Rigoberto Uran), kraljevska etapa pa se je končala v Kamniku z zmago Primoža Rogliča, ki je prevlado potrdil še v vožnji na čas na trasi Trebnje–Novo mesto. Vzporednic z letošnjo izvedbo ni.

Za vseh pet dni je direktor dirke Bogdan Fink začrtal razgibane trase, tudi tehnično zahtevne in po manj poznanih cestah. Nobena ne zavije niti 1000 metrov nad morjem, kar napoveduje zanimive in bolj nepredvidljive zaključke. To pa je obet za zanimivo dirko vseh pet dni. Prva etapa Ljubljana–Rogaška Slatina in zadnja Trebnje–Novo mesto sta pisani za sprinterske zaključke večjih skupin. V četrtek etapa Maribor–Celje čez Celjsko kočo, v petek Žalec–Idrija čez Dole nad Idrijo in v soboto primorska čez Predmejo so zaključki za hribolazce, spretne v spustih, sprinte manjših skupinic in tudi taktično močne. Ne gre zanemariti tudi kakšnega uspeha ubežnikov, kar pa se v Sloveniji že dolgo ni zgodilo. Če v zaključku v gorah ali na kronometru veliko lahko postori posameznik sam, bo v tem sodobnem konceptu trase večji poudarek dobila moč celotne ekipe.

V drugi paket ekip sodijo ekipe drugega nivoja (Androni Giocattoli, Gazprom-Rusvelo, Delko Marseille, Nippo Vini Fantini, Neri Sotoli, Bardiani, Israel cycling academy), ki imajo možnost nastopiti tudi na dirkah elitnega razreda World Tour z nekaj opaznimi posamezniki. Na italijanskem Giru sta se iz teh zasedb etapne zmage veselila Fausto Masnada (lani najboljši hribolazec z modro majico dirke po Sloveniji) in Damiano Cima, kar eksistenčno tudi rešuje ekipe. Na dirkah, kot je po Sloveniji, uspeh odpira vrata tudi v močnejše in boljše ekipe, kar pomeni tudi visok motivacijski dejavnik. Poseben motiv je tudi televizijski prenos v Evropi, ki naredi dirko bolj agresivno in bolj napadalno.

Organizatorji so privabili devetnajst ekip s po sedmimi kolesarji. Več kot tretjina je manj uveljavljenih (Dukla, Felbermayr, Sparta Praga, Novo Nordisk, Meridiana Kamen) in so povabljene zaradi posebnih interesov organizatorja. V ta razred sodi tudi zasedba pod okriljem KZS (reprezentanca Slovenije) z mladimi kolesarji manjših klubov. V ospredju, med deseterico dneva, je lahko izjemoma kakšen njihov posameznik. Taktično so brez vpliva.

Vse se bo vrtelo okoli obročnikov zvezdnikov in elitnih ekip

Svojo priložnost bodo s posamezniki iskali tudi kolesarji Adrie Mobila z zelo izkušenima sprinterjem Markom Kumpom in vzdržljivim veteranom Radoslavom Rogino. Varaždinec vozi na dirki po Sloveniji že od leta 1999, torej več kot dvajset let. Zasedba Ljubljana Gusto Santic se s hribolazcem ne more pohvaliti. Tako kot lani računajo na opazne akcije Avstralca Benjamina Hilla in sprinterja Roka Korošca, ki je bil lani kar dvakrat med deseterico na slovenskem touru kot eno prijetnejših presenečenj.

Lov na zeleno majico vodilnega in lovoriko replike 5200 let starega kolesa bo potekal med obročniki petih elitnih ekip World Toura. V elitnih ekipah je hierarhija jasna in taktika postavljena za najboljše, ki imajo v tistem trenutku največ možnosti. Ekipe Bahrain Merida (Phil Bauhaus, Grega Bole, Henrich Hassler), Dimension Data (Giacomo Nizzolo, Mark Cavendish, Mark Renshaw) in Bora Hansgrohe (Pascal Ackermann) so strategijo postavile na hitrih kolesarjih, ki bodo na vsak način vsaj v prvi in zadnji etapi želeli krojiti dirko do ciljne črte.

Nemec Ackermann prihaja kot najboljši sprinter z italijanskega Gira in s tem prvi zvezdnik sezone, Cavendish kot najboljši sprinter vseh časov. Boj za skupno zmago napovedujejo v Mitchelton Scottu s prihodom Kolumbijca Estebana Chavesa in Avstralca Lucasa Hamiltona s svetovalcem Luko Mezgecem, ki bo poskušal odrezati svoj kos pogače v hitrih etapah. In seveda UAE Emitares s prvim favoritom Tadejem Pogačarjem in namestnikom Janom Polancem, lovcem na zahtevne etape Diegom Ulissijem in Simonom Consonnijem, ki je lani v Novem mestu osvojil rdečo majico sprinterja.