Že 26. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji bo imela zvezdniško zasedbo. Po Nemcu Pascalu Ackermannu (Bora-Hansgrohe) in Italijanu Fabiu Aruju (UAE Emirates), ki se po operaciji in rehabilitaciji vrača na ceste, poleg njega bosta v ekipi tudi Slovenca Jan Polanc in Tadej Pogačar, so organizatorji danes potrdili nastop Cavendisha, enega najbolj karizmatičnih in prepoznavnih kolesarjev zadnjih 15 let.

Britanec je v karieri dosegel 146 zmag, od tega je osvojil kar 30 etap na najprestižnejši kolesarski dirki Tour de France in 15 na italijanskem Giru. Leta 2011 je v Koebenhavnu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka.