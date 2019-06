Na startu v Ljubljani v sredo zagotovo ne bo treh najboljših z lanske dirke Rogliča, Kolumbijca Rigoberta Urana in Mateja Mohoriča, vseeno pa bo na eni od zadnjih dirk pred julijsko dirko po Franciji mnogo zanimivih kolesarjev lovilo pravo pripravljenost.

Sprintersko slavo bodo na slovenskih cestah iskali nekdanji svetovni prvak Britanec Mark Cavendish, najboljši sprinter letošnje dirke po Italiji Nemec Pascal Ackermann, nemški adut slovensko obarvane Bahrain-Meride Phil Bauhaus, lanski zmagovalec prve etape Italijan Simone Consonni ...

Od Slovencev bosta etapne uspehe v sprintih iskala še Luka Mezgec, leta 2017 zmagovalec sprinta v Ljubljani, ter Marko Kump, prvi adut novomeške Adrie Mobila, ki je letos znova našel zmagovalne občutke. Verjetno mu bo najbolj pisana na kožo zadnja, nedeljska etapa, ki se bo končala v središču Novega mesta, kjer je v preteklosti že zmagoval.

Skupno zmago bosta lovila Tadej Pogačar, ki mu bo pomagal drugi slovenski junak Gira Jan Polanc, in Kolumbijec Esteban Chaves, v preteklosti že drugi na dirki po Italiji in tretji z dirke po Španiji ter letos zmagovalec eno od etap Gira. V ospredju je pričakovati tudi tri etapne zmagovalce letošnje italijanske dirke Damiana Cimaja, Cesareja Benedettija in Fausta Masnade, ki pa se bržčas za najvišja mesta ne bodo borili.