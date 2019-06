Za teniškimi igralci in igralkami so prvi turnirju na travi. Moški so se merili v Hertogenboschu na Nizozemskem in v Stuttgartu v Nemčiji. Na obeh turnirjih sta prva nosilca – Grk Stefanos Cicipas in Nemec Aleksander Zverev – izgubila že v osmini finala. Končnih zmag na turnirjih, ki za večino najboljših predstavljajo zgolj ogrevanje za Wimbledon, sta se veselila Francoz Adrian Mannarino (v Hertogenboschu) in Italijan Matero Berretini (v Stuttgartu). V nizozemskem mestu, ki leži severno od Eindhovna, so se merila tudi dekleta. Prva nosilka, domačinka Kiki Bertens, je odlično igrala vse do finala, kjer pa jo je Američanka Alison Riske presenetila z 2:1 v nizih (0:6, 7:6, 7:5).

Večina najboljših igralk ostaja v Angliji, kjer se ta teden začenjajo nastopi v Birminghamu. Tam bodo nastopale tudi najboljše tri s teniške lestvice, Japonka Naomi Osaka, Avstralka Asleigh Barty in Čehinja Karolina Pliškova. Obenem bo močan turnir tudi na Majorki, kjer bo igrala tudi Slovenka Kaja Juvan.

Svoje nastope na angleških tleh začenjajo tudi moški, v Londonu bodo tekmovali Cicipas, Kevin Anderson, Juan Martin del Potro… A najprestižnejši turnir v tem tednu gosti nemški Halle, kjer bo znova igral Švicar Roger Federer. Priljubljeni veteran bo pri sedemintridesetih letih lovil že deseto zmago v Halleju. Temu uspehu je bil blizu že lani, a je v finalu izgubil proti Hrvatu Borni Ćoriću. Švicar bo na pripravljalnih turnirjih povsod, kjer bo igral, zasedel mesto prvega nosilca, saj do wimbledonskih dvobojev na igrišču skoraj zagotovo ne bo več njegovih najhujših rivalov, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića.

»V zadnjih letih sem se bolje naučil poslušati svoje telo. Več je turnirskih premorov, zakaj bi bilo letos drugače? Zame je pomembno, da sem zdrav in dobro pripravljen na dvoboje, saj jih je pred mano še veliko. Prav tako ne morem več igrati toliko tednov v nizu neprekinjeno kot sem pred desetimi, osmimi leti. Moram skrbneje načrtovati svoj turnirski razpored,« je svojo odločitev medijem pojasnil Španec Rafael Nadal. Na drugi strani se bo Đoković držal rutine, po poročanju srbskih medijev naj bi pred odprtim prvenstvom Anglije nastopil zgolj na eni ali dveh ekshibicijskih tekmah.

Oči slovenskih ljubiteljev tenisa bodo uprte predvsem v London, kjer si je Aljaž Bedene z dvema zmagama v kvalifikacijah priboril nastop v glavnem delu turnirja v Queen's Clubu. V prvem krogu ga danes ob 12. uri čaka tekma s 24. igralcem na svetu, Avstralcem Alexom de Minaurjem.