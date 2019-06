Srečanje dveh najboljših igralcev na svetu, Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, so poleg velikega pričakovanja, Švicar in Španec sta se na pesku snidla prvič po mastersu v Rimu leta 2013, krojile vetrovne razmere. Tisti, ki je igral proti vetru je bil očitno hendikepiran, tako da je bilo zelo pomembno zadržati servis.

Svojo prvo break priložnost je imel Federer kar v prvi igri srečanja, ko je skrajšano žogo kralja peska pospremil z backhand winnerjem. Nadal je vendarle vzdržal, uvodna igra pa je trajala polnih osem minut. Sledilo je obdobje odvzemov servisov, ko je krajšo potegnil Federer. V šesti igri mu je po desetih minutah Nadal še drugič odvzel servis, ključno pa je svojega zadržal v deveti igri, ki jo je dokončal z veličastno backhand diagonalo. 6:3 v prvem.