Kritika razstave Mark Rothko: Ko Rothko sreča evropsko umetnost

Mark Rothko (1903–1970) je bil judovski imigrant, upornik in pionir abstraktne umetnosti tako imenovanih barvnih polj ter minimalizma in eden najpomembnejših slikarjev 20. stoletja, čigar slike dosegajo na avkcijah več kot 30 milijonov dolarjev, ima pa tudi svetovni rekord – slika Oranžna, rdeča, rumena iz leta 1961 je bila prodana za 86 milijonov dolarjev. Ob njegovih slikah ljudje ječijo in jokajo, doživljajo vsa mogoča stanja in emocije, kar je bil vedno Rothkov primarni namen. Pričujoča razstava na Dunaju je zato redka priložnost, da gledalec preživi nekaj časa z originali in se preda odkrivanju samega sebe.