Kritika razstave Hundertwasser & Hasegawa: Zabrisovanje razlik

Lendavski grad ni le dom kralja Matjaža, ampak tudi kraj, kjer se vsako leto srečujejo kiparji, ki svojo malo plastiko odlijejo v bron v improviziranih pečeh pred gradom. Na podstrehi se je nabrala izjemna umetniška zbirka male bronaste plastike, ki jo v zadnjih letih dopolnjujejo odmevne razstave od Rembranta do Picassa. Trenutno so na ogled grafična dela dveh mojstrov, Japonca in Avstrijca, ki razkrivata predvsem zahodne tokove visokega modernizma po drugi svetovni vojni.