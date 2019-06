Drugo mesto je osvojila Latvija, tretje Nizozemska, zadnje pa Estonija.

Na zaključni turnir, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, sta se uvrstila Slovenija in Latvija. Žreb skupin bo 28. junija na Dunaju.

Slovenija bo v začetku prihodnjega leta enajstič nastopila na zaključnem turnirju stare celine. Na tem tekmovanju bo prvič v zgodovini nastopilo 24 izbranih vrst, prvič bo tudi v treh državah.

Slovenija je doslej najboljšo uvrstitev dosegla na domačem EP 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska. Na Hrvaškem 2000 je osvojila peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in v Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 12., na Poljskem 2016 pa 14. mesto.