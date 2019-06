Avstrijo sicer s klopi vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič.

Slovenci so v tekmo od začetka krenili zelo zavzeto in takoj prevzeli pobudo. Avstrijci so se po zaostanku z 0:3 otresli začetnega pritiska in se v drugi polovici prvega polčasa približali na le gol zaostanka pri 9:10 in 10:11. Nato so se Slovenci zbrali in polčas dobili z 18:11. V drugem so nadaljevali v podobnem ritmu in strpno povečevali razliko, ki se je ob koncu tekme ustavila pri +16 (35:19).

V slovenski izbrani vrsti so priložnost dobili vsi igralci, ob tem je pred domačo publiko v slovenskih vratih debitiral Aljaž Panjtar.

Najboljši strelec domače izbrane vrste je bil Mario Šoštarič z devetimi zadetki, Tilen Kodrin in Aleksander Špende sta jih dodala po 5.

»Zadovoljen sem. Pokazali smo pravi pristop, skozi celotnih 60 minut. Veliko smo tekli, vratarji so dobro branili in vsi so dobili priložnost za igro. V nedeljo bomo videli, kako je pripravljen Vid Kavtičnik, Jure Dolenec je dobil nekaj minut, ki si jih je želel, pride pa tudi Darko Cingesar. Pred tekmo z Latvijo sem optimističen in verjamem, da lahko s takim pristopom igramo še bolje,« je povedal selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović.

»Ob debiju v slovenskih vratih se mi je zagotovo odvalil kamen od srca po prvi obrambi. Pokazali smo dobro predstavo, s trdo obrambo in kolektivno igro v napadu. Kljub temu, da je bila tekma prijateljska, smo jo vsi odigrali na zelo visoki ravni. Za to čestitam celotni ekipi, saj je bilo tudi meni lažje. V reprezentanci se sicer počutim odlično in tudi vzdušje pred preostalim kvalifikacijskima tekmama za EP 2020 je fantastično,« je dodal Panjtar.

Slovenska reprezentanca se je po štirih zmagah - dvakrat je premagala Nizozemsko, po enkrat pa Latvijo in Estonijo - že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem.

V sredo, 12. junija, se bo v Valmieri pomerila z drugouvrščeno Latvijo, štiri dni kasneje, 16. junija, pa bo v Kopru gostila zadnjeuvrščeno Estonijo.

Po štirih krogih je Slovenija zbrala osem, Latvija šest, Nizozemska dve, Estonija pa je brez točk.