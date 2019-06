Dejstvo, da se je Slovenija že pred sredino tekmo v Latviji uvrstila na Euro 2020, ne sme biti opravičilo in/ali alibi za poraz v Valmieri s 24:25. Ta ni bil tragičen in usoden, saj bo Slovenija z zmago proti Estoniji potrdila prvo mesto v skupini 4, saj je tudi ob morebitnem uspehu Latvije na Nizozemskem uspešnejša na medsebojnih tekmah. Toda v Latviji je morebiti zapravila boljše izhodišče na žrebu skupin za EP: ob stoodstotnem točkovnem izkupičku bi bila zanesljivo med nosilci, zdaj je njena usoda odvisna tudi od razpletov v drugih kvalifikacijskih skupinah.

To so potrdile tudi besede selektorja Veselina Vujovića, ki je v Latviji najprej besedno popljuval svoje igralce in njihovo predstavo, nato pa pesimistično nadaljeval: »Ne vem, kako naj jih prepričam, da bi morali imeti resnejši pristop do stvari, ki se v reprezentanci od njih pričakujejo in zahtevajo. Čeprav smo se uvrstili na EP in bomo verjetno prvi v skupini, se bo kmalu pokazalo, kaj nam lahko odnese poraz v Latviji: v katerem bobnu na žrebu se bomo znašli, s kom bomo v skupini in kje bomo igrali, kako si lahko na EP priigramo nastop na kvalifikacijskem turnirju za OI 2020 v Tokiu. A bojim se, da igralcev te stvari in Tokio sploh ne zanimajo.«

Jure Dolenec je bil z osmimi goli prvi strelec Slovenije v Latviji. Dvanajst sekund pred koncem je sicer zgrešil odločilno sedemmetrovko, ki pa bi namesto poraza prinesla le točko. Sredi aprila so se Slovenci proti Nizozemski v Almereju srečno izvlekli s 27:26 (to je bilo njihovo prvo vodstvo na tekmi), v Latviji se jim podoben scenarij ni izšel. »Videli smo, da se v vseh skupinah dogajajo presenečenja. V Latviji smo še mi padli v past, čeprav smo že na Nizozemskem dobili opozorilo. Kvalifikacije smo želeli končati z vsemi šestimi zmagami, a to zdaj ni več mogoče. Vseeno se moramo resno lotiti Estoncev in skušati vsaj delno popraviti črn madež iz Latvije,« napoveduje Jure Dolenec, ki je s soigralci po vrnitvi iz Latvije nadaljeval priprave v Izoli in Kopru.

Pet porazov na petih tekmah, zadnje mesto v skupini in razlika minus 39 (114:153, v povprečju skoraj minus osem na tekmo) – to je izkupiček Estonije v kvalifikacijah za EP 2020 v Avstriji, na Švedskem in Norveškem. Slovenci so oktobra lani v Talinu zlahka opravili z Estonci (31:20), pri katerih je slovenski rokometni javnosti najbolj znan 22-letni desni zunanji igralec Andris Celminš, ki je v Slovenijo prišel leta 2015 kot član Gorenja, nato je igral v Slovenj Gradcu, Ribnici in Mariboru, v naslednji sezoni pa se vrača v Velenje. Slovenski krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki se ne strinja s trditvami mnogih, da je bil poraz v Latviji sramota, pred tekmo z Estonijo pravi: »Na neuspeh v Latviji moramo pozabiti in se osredotočiti samo na Estonijo. Takšni porazi niso prijetni, vendar nas ne smejo potreti. Naš cilj je jasen – od kvalifikacij se želimo in moramo posloviti z zmago. V Bonifiko vedno pride veliko gledalcev in že zaradi njih se moramo potruditi in se jim oddolžiti z dobro predstavo, čeprav je za nami dolga in naporna sezona.«