Med 32 reprezentancami v osmih skupinah v kvalifikacijah za nastop na EP 2020 imata po štirih krogih maksimalnih osem točk samo dve reprezentanci – Slovenija in Nemčija. Slovenci so si že pred zadnjima dvema tekmama (danes proti Latviji in v nedeljo, 16. junija, ob 18. uri proti Estoniji v Kopru) zagotovili nastop na Euru, ki ga bodo prvič v rokometni zgodovini gostile kar tri države: Avstrija, Švedska in Norveška. Ekipa selektorja Veselina Vujovića je kvalifikacije začela prav z zmago proti današnjemu nasprotniku Latviji oktobra lani v dvorani Lukna v Mariboru (27:21), trenutni vrstni red v skupini 4 pa je naslednji: Slovenija 8 točk, Latvija 6, Nizozemska 2, Estonija 0.

Posebnost tokratnih priprav je bila sobotna prijateljska tekma z Avstrijo v Cerkljah na Gorenjskem, sosedski dvoboj precej oslabljenih zasedb pa je suvereno dobila Slovenija s 35:19. Poseben je bil tudi odziv slovenskega selektorja Veselina Vujovića, ki je po vsaki tekmi bolj ali manj kritičen, tokrat pa je po visoki zmagi proti ekipi, ki jo vodi Slovenec Aleš Pajovič, svoje igralce pohvalil za dobro igro in pravi pristop vseh šestdeset minut: »Zadovoljen sem tako s tekmo kot s pripravami ter še dodatno optimističen pred tekmo z Latvijo. Priznam, da so me igralci pozitivno presenetili. S takšnim pristopom kot proti Avstriji lahko – ob močnejši zasedbi – igramo še boljše. Če so imeli fantje že na prijateljski tekmi super pristop, pričakujem, da bo v Latviji še za vsaj 30 odstotkov boljši.«

Čeprav je Latvija trenutno druga v skupini 4, si še ni dokončno zagotovila uvrstitve na evropsko prvenstvo. Ker v zadnjem krogu gostuje na Nizozemskem, danes proti Sloveniji nujno potrebuje zmago. »Latvija predvsem doma igra zelo dobro, ima pa tudi zvezdnika Dainisa Krištopansa, člana novega klubskega evropskega prvaka Vardarja, ki je po mojem mnenju trenutno najboljši desni zunanji igralec v Evropi in na svetu. Poleg 215 centimetrov visokega Krištopansa ima še nekaj dobrih igralcev, zato moramo biti maksimalno pripravljeni, zbrani, motivirani in previdni. A prepričan sem, da smo kakovostnejši in da bomo zmagali v Valmieri,« napoveduje selektor Vujović.

Sprva je Črnogorec želel v Latvijo odpeljati tudi nekatere mlajše in manj izkušenejše igralce ter jim dati priložnost za igro, a si je premislil. »Odločil sem se za najmočnejšo možno igralsko zasedbo, da bi zmagali v Latviji. Potem bom za zadnjo tekmo proti Estoniji v Kopru verjetno opravil kakšne kadrovske rošade. Fantom sem obljubil, da bo po morebitni zmagi v Latviji na pripravah v Kopru za zadnjo tekmo z Estonijo vse skupaj ob koncu dolge in naporne sezone malce lagodnejše in prijetnejše: sonce, morje, vino in ribe. Seveda ne mislim na ribe na dveh nogah, ampak na tiste v morju, da ne bo pomote,« v šali dodaja Vujović.