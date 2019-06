Množičnost je modo že ubila, na vrsti je planet

Prejšnjo soboto so eno glavnih prometnic v Ljubljani mašili zvoki uličnih glasbenikov, promocijski baloni in modrosrajčniki, ki so z brezplačnimi sladoledi mamili v atrij poštne palače. Tam so obiskovalce čakali zeleno ozadje (za selfije) in plastične lutke, odete v zadnji krik hitre mode.