Znamka Uniqlo je na Kitajskem zelo priljubljena. Številni oboževalci te znake komaj čakajo na nove kolekcije, niso pa vse tako uspešne kot zadnja, ki jo je pomagal oblikovati ameriški oblikovalec Kaws. Kot je razvidno na videoposnetku, so številni komaj čakali na odprtje veleblagovnice, kjer so razgrabili novo kolekcijo. Ljudje so nakupili vse, kar so lahko, zadnje kose so vzeli tudi iz eksponentnih lutk.