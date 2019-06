Inditex, ki ima v lasti tudi blagovne znamke Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka in Oysho, je z dobičkom prehitel največjega konkurenta, švedski H&M, ki je imel v prvem četrtletju 77 milijonov evrov čistega dobička, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španska skupina je v izjavi sporočila, da so prihodke od prodaje povečali predvsem zaradi dobre digitalne transformacije, s katero so povečali prodajo prek spletne strani. Ob tem pa so dodali, da so začeli uporabljati nove računovodske standarde. Brez spremembe bi dobiček na letni ravni narasel le za sedem, in ne za deset odstotkov.

V celotnem letu sicer pričakujejo med štiri- in šestodstotno rast prihodkov.