Primark, mednarodni trgovec, ki ponuja modo po neverjetnih cenah, je danes odprl svojo novo trgovino v Ljubljani, v nakupovalnem središču Citypark. Gre za prvo trgovino v Sloveniji in 372. v celotnem podjetju, ustvarila pa bo dvesto novih delovnih mest. Trak na otvoritvi sta slovesno prerezala župan Zoran Janković in vodja trgovine Bogdan Mulec.

44 blagajn, 48 kabin

Nova Primarkova trgovina se razprostira na 4200 kvadratnih metrih prodajnega prostora v dveh nadstropjih in predstavlja najnovejše trende na področju ženske, moške in otroške mode, obutve, modnih dodatkov, spodnjega perila, lepotnih izdelkov in izdelkov za dom. Vključuje tudi Primarkovo kolekcijo PS…Beauty, ki se ponaša s certifikatom Leaping Bunny, in Primarkovo kolekcijo iz trajnostnega bombaža, ki obsega pižame, džins in izdelke za dom. Trgovina ima zasnovo najnovejših Primarkovih trgovin s 44 blagajnami, 48 kabinami za pomerjanje, brezplačnim brezžičnim internetom po vsej trgovini in dvema sprostitvenima conama za še boljšo nakupovalno izkušnjo.

Zaposleni bodo v predelu za zaposlene uživali v odprtih prostorih, urejenih v svetlih barvah, s sodobnimi, udobnimi funkcionalnostmi, kot je kuhinja s kavnim kotičkom, kjer si lahko napolnijo baterije. Prostor je zasnovan tako, da se zaposleni počutijo kot doma tudi, ko so v službi. »Primarkova misija in vizija sta jasni: svojim strankam po vsem svetu želimo ponuditi izvrstna oblačila po dostopnih cenah, zato smo posebej veseli vsakokrat, ko odpiramo nove trgovine. Naša politika je širjenje poslovanja v države z velikim gospodarskim in razvojnim potencialom, med katere Slovenija prav gotovo spada. Ponosni smo na nova delovna mesta, ki jih ustvarjamo. Prizadevali si bomo, da bomo v tej državi delodajalec, ki pritegne najboljše zaposlene,« je ob otvoritvi dejal Stephen Mullen, Primarkov direktor prodaje za južno Evropo.