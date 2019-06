Podelitev oskarjev zamaknjena na račun pomembnejših športnih dogodkov

Leta 2021 in 2022 bo podelitev prestižnih filmskih nagrad oskar potekala konec februarja in se tako prilagodila olimpijskim igram, Super Bowlu in državnim praznikom, sta pred dnevi naznanila televizijska ameriška mreža ABC in Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti.