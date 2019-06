Geena Davis, ki je prejela oskarja za stransko vlogo v filmu Naključni turist (1988) in igrala v filmih, kot so Muha (1986), Thelma in Louise (1991) in Ženska liga (1992), je ustanoviteljica in predsednica neprofitnega inštituta Geena Davis Institute on Gender in Media, ki se zavzema za odpravljanje spolnih predsodkov in stereotipov v zabavni industriji. Leta 2015 je organizirala filmski festival v Bentonvillu v podporo ženskam in raznolikosti v zabavni industriji.

David Lynch se je po celovečernem prvencu Eraserhead iz leta 1977 po pisanju nemške tiskovne agencije dpa uveljavil kot eden najbolj idiosinkratičnih in vplivnih režiserjev. Njegova drama iz leta 1980 Človek slon si je prislužila osem nominacij za oskarja, vključno za režijo in prirejeni scenarij ter najboljši film. Lynch je prejel nominacijo za najboljšo režijo tudi za filma Modri žamet (1986) in Mullholland Drive (2001), a oskarja doslej še ni prejel.

Wes Studi, rojen v Oklahomi, pripadnik plemena Cherokee, je znan po upodobitvah močnih likov Indijancev. Znan je postal po vlogah v filmih Pleše z volkovi (1990) in Poslednji Mohikanec (1992), pohvale pa je požel tudi s filmi Geronimo (1993), Vročina (1995), Novi svet (2005), Avatar (2009) in Hostiles (2017).

Lina Wertmüller je leta 1976 postala prva ženska, ki je bila nominirana za oskarja, in sicer za režijo filma Seven Beauties, za katerega si je prislužila tudi nominacijo za oskarja za najboljši izvirni scenarij. Med njenimi znanimi filmi, v katerih pogosto prevprašuje politična in družbena vprašanja, so še The Lizards (1963), The Seduction of Mimi (1972), Love and Anarchy (1973) in Swept Away (1974).

Lani so častne oskarje prejeli igralka Cicely Tyson, skladatelj Lalo Schifrin in tiskovni predstavnik Marvin Levy, medtem ko sta producenta Kathleen Kennedy in Frank Marshall dobila spominsko nagrado Irving G. Thalberg.

Častne oskarje na samostojni prireditvi podeljujejo od leta 2009.