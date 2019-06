Policija je pred tem v torek našla šesto truplo. Šlo naj bi za pogrešano Filipinko, ki naj bi jo ubil Metaksas, a morajo še potrditi, da gre res za njo.

Prvo truplo so sredi aprila odkrili turisti, potem ko ga je močno deževje naplavilo na površje zapuščenega rudniškega jaška. Policija je 14. aprila sprožila preiskavo in 18. aprila aretirala 35-letnega vojaka, ki je priznal, da je v treh letih ubil sedem tujk - pet odraslih žensk in dve deklici. Žrtve prihajajo iz Romunije, Filipinov in Nepala, na Cipru pa so delale kot hišne pomočnice.

Drugo truplo 28-letne Filipinke so našli nekaj dni po aretaciji, do tretjega trupla Azijke pa jih je privedel osumljenec. Na dnu istega rudniškega jezera je policija 28. aprila našla truplo četrte ženske, ki je bilo v kovčku, obteženem z betonskim blokom. Truplo pete ženske pa je policija na dnu jezera našla 5. maja, so poročali mediji.

Zaradi očitkov javnosti, da ciprske oblasti niso ustrezno ravnale ob prijavi izginotja teh žensk pred tremi leti, domnevno zaradi malomarnosti in rasizma, je 2. maja odstopil ciprski pravosodni minister Jonas Nikolau. Ciprski predsednik pa je tretjega maja zaradi malomarnosti in zanemarjanja dolžnosti pri preiskavi pogrešanih oseb odpustil vodjo ciprske policije Zahariasa Krisostomuja.

Nekatere žrtve so bile pogrešane od leta 2016.