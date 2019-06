Z ebolo sta se v Ugandi okužila tudi triletni brat umrlega dečka in njuna babica, je potrdila zdravstvena ministrica Jane Ruth Aceng. Še osem oseb, ki so bile v stiku z njimi, je na opazovanju. Družina se je okužila z virusom, ko so bili na obisku pri svojcih v DR Kongo.

To so prvi primeri ebole, ki so se v državo razširili iz DR Kongo. Tam so zaenkrat zabeležili več kot 2000 primerov okužb, od tega je virusu podleglo okoli dve tretjini okuženih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WHO bo zato v petek razpravljal o tem, ali je treba razglasiti izredno stanje. Zaenkrat tega niso razglasili, saj je bila bolezen omejena le na en del DR Kongo. Organizacija je sicer že mesece svarila pred ponovno epidemijo.

Od ponovnega izbruha virusa v DR Kongo je v pripravljenosti večji del Vzhodne Afrike. Po podatkih WHO so v Ugandi cepili skoraj 4700 zdravstvenih delavcev v 165 ustanovah. Redno pregledujejo tudi ljudi ob meji z DR Kongo. Južni Sudan je prav tako razglasil pripravljenost in cepil svoje zdravstvene delavce.