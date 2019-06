Srbija je kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020 začela z remijem proti Portugalski. Nato jo je pot vodila v ukrajinski Lvov, kjer so izbranci Mladena Krstajića odkrito napadali zmago. A doživeli polom. Kapetan orlov Aleksandar Kolarov je poraz proti Ukrajini označil za najslabšo tekmo v zgodovini samostojne Srbije. »To je eden najtežjih trenutkov v moji karieri. In najslabša tekma, odkar spremljam izbrano vrsto. Ni težava poraz z 0:5, težava je način, na katerega smo izgubili. Videl sem enajst nemočnih igralcev na terenu, zato smo lahko zadovoljni, da ni padlo še več golov.«

Izjemno razočaran je bil tudi Mladen Krstajić, ki pa pred tekmo z Litvo ni želel razmišljati o odstopu, saj je bilo premalo časa za reakcijo vodilnih na Srbski nogometni zvezi. Podobno je menil tudi po uspehu proti baltski predstavnici, ki v Beogradu pred praznimi tribunami ni imela možnosti (4:1). »Sem profesionalec in dokler se vodilni možje zveze ne bodo usedli in pogovorili, bom opravljal to funkcijo. Nimam težav z analizami tekem, tudi slabih. V čast in zadovoljstvo mi je biti selektor tem fantom,« je pojasnil Krstajić. O tekmi z Ukrajino je govoril kot o enkratnem dogodku, ki se ne bo ponovil. Obregnil se je ob predstavnike medijev: »O tej tekmi se je preveč govorilo. Tudi Nemčija je premagala Brazilijo s 7:1 v Braziliji, pa ni bilo take drame. Glavno je, da smo po takem porazu dobro reagirali in smo še vedno v igri za evropsko prvenstvo,« je sklenil Krstajić. Nekoliko boljše volje je bil po zmagi tudi zvezdnik Ajaxa. »V Ukrajini smo igrali res slabo. Mislim, da smo tokrat vendarle popravili vtis, a je bil tudi nasprotnik slabši. Toda imeli smo neko idejo v igri, kar je zelo pomembno. Tudi žoga je hitro krožila. Iz obeh tekem moramo povleči dobre stvari in odstraniti slabe,« je dejal Dušan Tadić. Srbija v skupini B zaseda tretje mesto, ima tekmo manj od prve Ukrajine in drugega Luksemburga, a tudi tekmo več od četrte Portugalske. Prav zmagovalci lige narodov pa bodo septembra naslednji nasprotniki orlov.

V težavah se je znašla tudi reprezentanca BiH, ki je na gostovanju na Finskem izgubila z 0:2. Selektor Robert Prosinečki je poraz označil za najslabšo tekmo, odkar je prevzel reprezentanco, poznala se je predvsem odsotnost vezista Miralema Pjanića. Zmaji so po treh krogih v skupini zaostali tudi za Finci. A imajo na poti do Eura tudi rezervni načrt – so zmagovalci ene izmed skupin lige narodov. Dobre igre še naprej kaže Kosovo, ki je po remiju v Črni gori (1:1) slavilo še v Bolgariji (3:2) in na lestvici skupine A zaseda tretje mesto.