Nedolžen kot malo dete bi se laiku zdel 38-letni Mervan Šljivar ob pogledu nanj in poslušanju izvrstno pripravljene obrazložitve pritožbe, ki jo je ob pomoči odvetnice Martine Žaucer Hrovatin pred višjimi sodniki podal odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Višji sodnici Katarina Turk Lukan in Maja Baškovič ter sodnik Igor Mokorel bodo v naslednjih tednih, ko se bodo odločali o usodi na 30 let zapora obsojenega Šljivarja, imeli težko delo.

Kot da bi vedel, da se bo njegov odvetnik zanj resnično potrudil, je ob nekajminutni zamudi obsojeni Šljivar v dvorano stopil uglajen, urejen in dobre volje. Zavzeto, a povsem mirno z občasnim kimanjem z glavo je spremljal pritožbeno sejo, na koncu pa sodišče pozval, naj opravi pošteno presojo. Okrožno sodišče, ki ga je januarja letos spoznalo za krivega in mu naložilo kar tri desetletja za zapahi, je po mnenju obrambe ni.

Brutalen napad v lokalu Gold

Zakaj tako visoka kazen? 14. septembra 2014 je pod udarci in strelom iz pištole v lokalu Gold v Ostrožcu pri Cazinu v Bosni in Hercegovini mrtev obležal Nedžad Kličić, tamkaj znan tudi kot Cazinski Rambo. Napadalcev naj bi bilo pet. Eden se je s tožilstvom v Bosni takoj sporazumel in pristal na slaba tri leta zapora, tri je za krive spoznalo bosansko sodišče in jim naložilo od pet do šest let zapora, eden je pobegnil v Slovenijo. To je bil Mervan Šljivar, ki naj bi bil glede na to, kar so v Bosni povedali ostali v skupini, tudi pobudnik likvidacije in njen glavni izvršitelj. On naj bi Kličića podrl na tla s pištolo in ga nato od blizu brezobzirno in iz maščevanja ustrelil v glavo. Že prej naj bi bila sprta, posredi naj bi bili tudi neki dolgovi, je ugotovilo okrožno sodišče.

A sodba ima številne pomanjkljivosti, je včeraj temeljito obrazložil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Za začetek in kar je najbolj glavno, nenazadnje pa tudi nesporno – vsi štirje sodelujoči pri umoru v Cazinu so svoje povedali (in obremenili Šljivarja) le v kazenskem postopku v Bosni. Pri nas so bili tiho. Da se nočejo spomniti dogodka, da bi ga najraje pozabili in da bi se lahko z govorjenjem spravili v težave, so po videokonferenci razlagali v slovenskem postopku. Okrožno sodišče se je v sodbi oprlo v glavnem na izjave teh štirih. Kar samo po sebi ne bi bilo nič narobe, če ne bi šlo za dva ločena postopka. V bosanskem pa Šljivar ni imel prav nobene možnosti zagovora, navzkrižnega zasliševanja in podobnih ukrepov, ko bi lahko pretehtali verodostojnost obremenilnih prič. Pri nas so, kot rečeno, molčali. »Ustvarja se nevaren precedens, ko bi lahko slovenske državljane na naših sodiščih obsojali in pošiljali za zapahe izključno in samo na podlagi izjav nekih prič v tujini,« je opozoril Kovačič Mlinar.