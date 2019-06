Skupina nemških otrok, ki je v kampu preživljala šolo v naravi, ki jo je organiziral eden izmed nemških planinskih društev, se je igrala v gozdu v bližini kampa.

Manjša skupina otrok je odšla v bližnji gozd približno 50 metrov po hribu navzgor. Prišli so do skale, ki se je prevalila in 12-letnega dečka stisnila ob drevo. Ostali otroci so nemudoma poklicali pomoč. Sprva so dečka oživljali vzgojitelji šole v naravi, kasneje pa so na kraj nesreče prišli predstavniki ekipe PGD Bovec, ki so nadaljevali z oživljanjem, kasneje pa še ekipa ZD Tolmin. Kljub nudeni zdravniški pomoči je 12-letnik podlegel poškodbam, so sporočili iz PU Nova Gorica.