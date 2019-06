Gasilci so v ponedeljek iz stavbe rešili 15 ljudi. Štirje med njimi so bili nezavestni in so umrli še na kraju požara, dva pa sta poškodbam podlegla kasneje v bolnišnici. Več oseb je bilo huje poškodovanih.

Požar v enonadstropni stavbi se je v ponedeljek razširil na površini 500 kvadratnih metrov. V času izbruha požara je bilo v stavbi okoli 50 ljudi.

Policija sicer ni želela potrditi, ali je bil požar podtaknjen. Zaenkrat pa izhajajo iz tega, da se ni pričel znotraj stavbe.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes izrazil sožalje svojcem žrtev zaradi grozne tragedije in pozval k temeljiti preiskavi vzroka požara.