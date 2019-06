Znanstveniki z britanskih univerz v Birminghamu in Surreyju ter z univerze Monash v avstralskem Melbournu so sodelujočim naročili, naj se vsak dan zbudijo in gredo spat dve to tri ure prej kot ponavadi ter zjutraj užijejo veliko naravne svetlobe, BBC povzema študijo, objavljeno v časniku Sleep Medicine.

Prav tako so jim rekli, naj čim prej pojejo zajtrk in naj so telesno aktivni samo zjutraj. Kosilo so morali imeti vsak dan ob isti uri, prepovedali pa so jim jesti po 19. uri. Prav tako sodelujoči niso smeli uživati kofeina po 15. uri in dremati po 16. uri. Ob večerih so morali omejiti količino svetlobe.

S spodbudnimi rezultati, med drugim so posamezniki spali toliko kot prej, so ugotovili, da lahko z nekaj napotki tudi »nočne ptice« spremenijo svoje spalne navade. Pri uravnavanju spanja svetujejo, naj bo posameznik bolj izpostavljen svetlobi podnevi in manj ponoči.

Profesorica Debra Skene z univerze v Surreyju je dejala, da lahko »nočne ptice« s preprosto rutino prilagodijo svojo biološko uro in izboljšajo svoje psihično in fizično zdravje. Premalo spanja in neredno spanje sicer povišajo možnosti srčno-žilnih bolezni, raka in sladkorne bolezni.